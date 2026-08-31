Гидроцикл Sea-Doo посвятили Айртону Сенне

Канадская компания BRP выпустит лимитированную серию своего гидроцикла Sea-Doo в честь легендарного бразильского гонщика «Формулы-1».
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