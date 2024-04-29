НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 644 подписчика

Построен первый АНПА Ghost Shark для ВМС Австралии

Построен первый АНПА Ghost Shark для ВМС Австралии

Компания Anduril Industries завершила сборку первого опытного АНПА Ghost Shark. При помощи этого изделия ВМС Австралии планируют отрабатывать различные вопросы эксплуатации и применения безэкипажного подводного флота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх