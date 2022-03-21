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«Ахмат» опроверг конфликт между Талалаевым и Семеновым: «Полная дезинформация»

«Ахмат» опроверг информацию о конфликте между Андреем Талалаевым и Андреем Семеновым. Сообщалось, что главный тренер грозненского клуба оштрафовал защитника на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки за ошибку в матче РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

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