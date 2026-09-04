Мультимиллионер решил продать бизнес и стать монахом

Мультимиллионер из Таиланда решил продать успешную компанию по производству мороженого и стать монахом.
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