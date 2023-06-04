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СГБМ продолжает снижать зависимость от энергоресурсов из России

СГБМ продолжает снижать зависимость от энергоресурсов из России

СГБМ продолжает снижать зависимость от энергоресурсов из России Наталья МарковаЧлены Совета государств Балтийского моря (СГБМ) на своей последней встрече в Висмаре, Германия, подчеркнули важность дальнейшего снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.

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