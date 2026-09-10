⚡️ В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области!.