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Три участника теракта 11 сентября 2001 года согласились признать вину

Три участника теракта 11 сентября 2001 года согласились признать вину

Global look preess/ Hubert Boesl Три человека, подозреваемых в причастности к совершению терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которых были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, согласились признать свою вину.

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