✊ Телебашня Симферополя поздравит «крылатую пехоту» Сегодня, 2 августа, телебашня Симферополя в честь Воздушно-десантных войск России включит тематическую праздничную подсветку.
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✊ Телебашня Симферополя поздравит «крылатую пехоту» Сегодня, 2 августа, телебашня Симферополя в честь Воздушно-десантных войск России включит тематическую праздничную подсветку.