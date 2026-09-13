Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью Арина Докучаева Соцсети до сих пор трясёт от новости, что Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, будет выступать за Азербайджан.
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Лишить Плющенко и Рудковскую гражданства РФ- пусть им Алиев гранды выдает и содержит их. С какой радости Россия должна оплачивать их « безумные хотелки»!! Умерла- так умерла.
Значит надо и родителей лишить гражданства и отправить вместе с гномом. Он же несовершеннолетний, вот пусть при нём и присутствуют.
Сколько можно писать о гнилом Плющенко и его семейке? Не о ком говорить. Лучше назовите фамилии тех, кто выделяет деньги. Вот это - предатели!
У таких всегда будет денег -мало?-Россия большая по территории.Азербайджан маленький и всё равно денег мало-увы
Зачем писать об этом, рекламируя перворазрядника?
« Евгений Плющенко заявил, что критику в адрес Гном Гномыча высказывали лишь "диванные эксперты", тогда как ни один профессиональный спортсмен не позволил себе негативных оценок. »К сведению Плющенко - Вот эти , как выразился хитрожопый хохол Плющ , "диванные эксперты " платят налоги в казну страны ,из которой Плющ клянчит гранты на свои проекты. -