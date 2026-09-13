Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью

Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью

Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью Арина Докучаева Соцсети до сих пор трясёт от новости, что Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, будет выступать за Азербайджан.

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ШКИПЕР

« Евгений Плющенко заявил, что критику в адрес Гном Гномыча высказывали лишь "диванные эксперты", тогда как ни один профессиональный спортсмен не позволил себе негативных оценок. »К сведению Плющенко -  Вот эти , как выразился хитрожопый хохол Плющ , "диванные эксперты " платят налоги в казну страны ,из которой Плющ клянчит гранты на свои проекты. -