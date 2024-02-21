Жителb России смогут устанавливать самозапрет на взятие кредитов с 1 марта 2025 года

Госдума РФ приняла законопроект во втором и третьем чтениях.Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому с 1 марта 2025 года жители России смогут устанавливать запрет в кредитной истории на заключение договоров с банками и МФО на выдачу кредитов или займов.