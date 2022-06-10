Зидан может позвать Макелеле в тренерский штаб «ПСЖ»

Зинедин Зидан может пригласить бывшего партнера по «Реалу» в тренерский штаб «ПСЖ». Парижский клуб ведет переговоры с экс-тренером «Мадрида», который может сменить Маурисио Почеттино.
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