Зидан может позвать Макелеле в тренерский штаб «ПСЖ»

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Зинедин Зидан может пригласить бывшего партнера по «Реалу» в тренерский штаб «ПСЖ». Парижский клуб ведет переговоры с экс-тренером «Мадрида», который может сменить Маурисио Почеттино.