Longs Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! SMASHHH96 If we are able to break retest and hold the daily FVG I see us going toward the monthly trigger because right now it's still sitting inside this could be the breakout .
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