Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Был осужден на 14 лет. Фигурант дела об убийстве Немцова уехал на СВО

Был осужден на 14 лет. Фигурант дела об убийстве Немцова уехал на СВО

Один из осужденных по делу Немцова Темирлан Эскерханов отправился на СВОАлексей Филиппов/РИА Новости Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

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