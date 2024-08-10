Был осужден на 14 лет. Фигурант дела об убийстве Немцова уехал на СВО

Один из осужденных по делу Немцова Темирлан Эскерханов отправился на СВОАлексей Филиппов/РИА Новости Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.
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