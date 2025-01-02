Какие изменения вступили в силу в России с 1 января

Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличился почти до 22,5 тысячи рублей. Также с нового года по решению президента проиндексированы страховые пенсии, они вырастут на 7,3%, а получать их будут в том числе работающие пенсионеры.
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