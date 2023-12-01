Таких совпадений не бывает - о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов Днем 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм.