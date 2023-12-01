Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов Днем 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм.
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