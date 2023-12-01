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Таких совпадений не бывает - о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

Таких совпадений не бывает - о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США?  Причины непогоды в разных точках мира прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов Днем 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм.

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Комментарии
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Владимир Титишов
Все может быть. Скорее &quot;да&quot; , чем &quot;нет&quot;
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11 час.
Александр Салтановский
Вполне, вполне может быть, согласен с Вами!
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10 час.

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