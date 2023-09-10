Обозреватель BI Дэвис: G20 в итоговой декларации капитулировала перед Путиным, которого там не было

Обозреватель издания Business Insider Чарльз Дэвис, написал статью, в которой назвал принятие итоговой декларации на саммите «Большой двадцатки», актом капитуляции перед президентом России Владимиром Путиным, который там даже не присутствовал.
Обозреватель издания Business Insider Чарльз Дэвис, написал статью, в которой назвал принятие итоговой декларации на саммите «Большой двадцатки», актом капитуляции перед президентом России Владимиром Путиным, который там даже не присутствовал.
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