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Афиша московских театров

Афиша московских театров

«Р» «Сатирикон» Режиссер Юрий Бутусов В спектакле заняты: Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Марьяна Спивак и другие В спектакле есть реальная сцена из жизни режиссера: возвращаясь на машине из Эстонии, Бутусов нашел на дороге сбитого лося.

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