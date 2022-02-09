Афиша московских театров

«Р» «Сатирикон» Режиссер Юрий Бутусов В спектакле заняты: Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Марьяна Спивак и другие В спектакле есть реальная сцена из жизни режиссера: возвращаясь на машине из Эстонии, Бутусов нашел на дороге сбитого лося.