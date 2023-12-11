Guardian: союзники Орбана проведут в США встречу по прекращению помощи Украине

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева.
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