Орловский бизнес-омбудсмен совместно с заместителем Губернатора по социальной политике посетили ИК №6

11 марта Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин совместно с заместителем Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по социальной политике посетили Олегом Ревякиным ИК №6 УФСИН России по Орловской области, расположенную в п.