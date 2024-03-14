Орловский бизнес-омбудсмен совместно с заместителем Губернатора по социальной политике посетили ИК №6

11 марта Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин совместно с заместителем Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по социальной политике посетили Олегом Ревякиным ИК №6 УФСИН России по Орловской области, расположенную в п.
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