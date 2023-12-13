Красное село с дурной славой. После выходки детей мигрантов встал вопрос, "кто крышует"

Поведение мигрантов переполняет чашу терпения русских. Массовые беспорядки, хулиганские выходки, нападение на людей и осквернение памяти предков — что будет дальгше?Три школьника 10, 12 и 14 лет стали антигероями всего русскоязычного интернета.
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