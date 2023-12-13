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Царьград

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Красное село с дурной славой. После выходки детей мигрантов встал вопрос, "кто крышует"

Красное село с дурной славой. После выходки детей мигрантов встал вопрос, "кто крышует"

Поведение мигрантов переполняет чашу терпения русских. Массовые беспорядки, хулиганские выходки, нападение на людей и осквернение памяти предков — что будет дальгше?Три школьника 10, 12 и 14 лет стали антигероями всего русскоязычного интернета.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Не надо даже догадываться - ЧТО ГОВОРЯТ ЭТИ ДЕРВИШИ У СЕБЯ ДОМА О РОССИИ... И КАКИМИ НАПУТСТВИЯМИ ПРОВОЖАЮТ ИХ СЮДА ИХ БАИ... Вон! Этих ВОРОН С ИХ ВЫЕ-БКАМИ!...
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Это дети тех кто выгнал русских , а теперь...
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10 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Всегда крышует прокурор.
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1 час.

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