Красное село с дурной славой. После выходки детей мигрантов встал вопрос, "кто крышует"

Evgenija Palette

Не надо даже догадываться - ЧТО ГОВОРЯТ ЭТИ ДЕРВИШИ У СЕБЯ ДОМА О РОССИИ... И КАКИМИ НАПУТСТВИЯМИ ПРОВОЖАЮТ ИХ СЮДА ИХ БАИ... Вон! Этих ВОРОН С ИХ ВЫЕ-БКАМИ!...