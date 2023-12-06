👨‍🚒 Эвакуировать за 7 минут: В Евпаторийском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошли пожарно-тактические учения По легенде на третьем этаже дома-интерната для престарелых и инвалидов начался пожар, там загорелась мебель и отделочные материалы.