👨🚒 Эвакуировать за 7 минут: В Евпаторийском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошли пожарно-тактические учения По легенде на третьем этаже дома-интерната для престарелых и инвалидов начался пожар, там загорелась мебель и отделочные материалы.
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