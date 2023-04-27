Доброе утро, крымчане ☕️ Сегодня почти во всех городах полуострова пройдут дожди. Подробнее в нашей подборке👇 Симферополь +13 … +10, небольшой дождь Севастополь +13 … +11, дождь Алупка +13 … +10, небольшой дождь Алушта +17 … +13, небольшой дождь Армянск +14 … +10, небольшой дождь Бахчисарай +13 … +10, небольшой дождь Белогорск +15 … +11, небольшой дождь Джанкой +15 … +10, небольшой дождь Евпатория +14 … +10, дождь Керчь +16 … +12, облачно с прояснениями Красноперекопск +15 … +10, небольшой дождь Саки +14 … +11, дождь Старый Крым +14 … +10, дождь Судак +15 … +12, дождь Феодосия +17 … +12, небольшой дождь Щёлкино +15 … +12, пасмурно Ялта +14 … +12, небольшой дождь Желаем всем отличного четверга и не забывайте дома зонты ☕️ Сегодня почти во всех городах полуострова пройдут дожди.