Симферопольский художественный музей приглашает на благотворительную выставку

С 19 по 25 декабря в Симферопольском художественном музее можно будет увидеть работы известных российских художников на выставке "За мир после нашей Победы", сообщает официальный турпортал Крыма "Travel Crimea".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии