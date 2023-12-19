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Симферопольский художественный музей приглашает на благотворительную выставку

Симферопольский художественный музей приглашает на благотворительную выставку

С 19 по 25 декабря в Симферопольском художественном музее можно будет увидеть работы известных российских художников на выставке "За мир после нашей Победы", сообщает официальный турпортал Крыма "Travel Crimea".

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