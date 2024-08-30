Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об оскорблении чувств верующих ресторанами в Самаре

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Sergey Ivanov

«Кощунственно использовали образ богородицы в обеденном зале»? Ах, какое святотатство! А как быть с фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую он выполнил в трапезном зале монастыря? Тоже заведем уголовное дело «за оскорбление верующих»? Где ты, русская прокуратура? А не является ли оскорблением чувств христианина, например, скульптура Аполлона? Или Венеры? Подумайте: Она изображена с обнаженной грудью! Да и Аполлон тоже не сильно одет... Но даже не это самое гнусное. Подумайте: Правоверному христианину пропагандируют еретическую идею многобожества! А как же все основы христианской религии? Как же единственный бог всех христиан- Иегова (Яхве)? Кстати: Очень немногие люди, считающие себя христианами, знают, как зовут их бога! Почему- то всегда называют Христа, хотя он вовсе не бог, а всего лишь богочеловек- сын девы (вот еще одна биологическая загадка!) Марии и плотника Иосифа (ну и господь бог тоже постарался...). А бог оказался в единственном числе только потому, что вырос из мелкого племенного еврейского божка. И вырос только благодаря тому, что нашлись грамотные люди в еврейском племени, которые записали историю казни их единоплеменника. А не нашлось бы такого человека- и не было бы Христа. И тогда все эти умом ушибленные «верующие» молились бы какому- то другому божеству. Неважно, какому: Юпитеру, Зевсу, египетскому богу Солнца Ра или вавилонскому Мардуку.... А может быть, вернулись бы к русским истокам: К богу Велесу или Перуну... Кстати: Единобожие- один из основных постулатов христианства- религия более примитивная, чем, допустим, греческое многобожие. Потому, что греки своих богов придумали, наблюдая силы природы и наделяя каждое свое божество этими силами. А христианский бог- это всего лишь жалкий племенной божок одного из еврейских племен... Господа околорелигиозные ханжи! Вы бы хоть задумались, во что вы веруете! И не принимаете ли вы за веру один из смертных грехов- гордыню? Вы не в Христа веруете! Вы в себя, в свою исключительность, свою непогрешимость и право учить других, веруете! Вы ведь и к этому ресторану прицепились не потому, что вас что- то там «оскорбило», а только для того, чтобы продемонстрировать себя на всю страну! Вам это удалось. Теперь со всем этим будет разбираться прокуратура. И еще один абзац про наших законодателей. Никто не задумывался, что подло принимать закон «о защите верующих» в атеистической стране! Если вы взялись защищать одну группу граждан- верующих- то потрудитесь издать и закон о защите другой группы- о защите атеистов! Вы сами своим законом разделили единую страну на 2 лагеря! Меня, атеиста, оскорбляет то, что сейчас возникло множество «верующих», которые сами не знают, во что веруют. И особо оскорбляет то, что никто из наших «защитников» даже не думает защитить МОИ права, права атеиста! А вот если я- ну прямо сейчас- скажу на всю Россию, что я не верю в бога- то будет ли это «оскорблением»? И какой срок мне предстоит отсидеть? Власть этим законом разделила нас на 2 лагеря: Атеистов и верующих. А теперь давайте взглянем в голубой экран! И тогда мы сможем увидеть, как наш ВечноИзбранный преклоняет колени, потом неумело крестится... Вам, дорогой читатель, не противно? Не противно смотреть, как наш ВечноИзбранный картинно преклоняет колени, возлагая цветы? Не противно смотреть, как он, бывший офицер КГБ, следовательно, коммунист, следовательно атеист, неумело крестится в церкви, потом точно так же неумело, показушно, целует коран...? Откуда все это средневековье вдруг вылезло? Не потому ли, что, выбросив марксистскую идею социально справедливости, власть вдруг спохватилась: -А ведь она осталась вообще без всякого рычага воздействия на народ! Что делать? Вернуть советские идеалы? -Но тогда невозможно будет воровать... Отказаться? -Но чем заменить? И придумали: Идеи социализма заменили тем самым «вечным»- христианством. И теперь на каждые 3 снесенные школы нам сообщают, что выстроены 2 «храма». Большевики поступали наоборот: Они на каждую снесенную церковь строили 3 школы! А попов вешали! И ведь правильно делали! Вот телеграмма Ленина: «Перевешать всех попов! И обязательно публично! И чем больше- тем лучше!» Жаль, не успел.... И ядовитая поросль дала новые всходы... И снова потащила нас туда, в средневековье.... Буржуазная Россия сама, добровольно, отказалась от идей всеобщего равенства. И возникший идеологический пустырь заполнила новая поросль националистических сорняков. И нашей власти теперь придется бороться не только и не столько с внешним врагом, сколько с врагом внутренним. С врагом, который уже успел пустить корни в нашем обществе. С врагом чуждым, с которым никогда и ни о чем нельзя договориться.... Ну наша власть глуха и слепа. До тех пор, пока не будут затронуты ее коренные интересы.