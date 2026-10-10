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Царьград

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Удар БПЛА повредил мост: 25 поездов идут с опозданием

Удар БПЛА повредил мост: 25 поездов идут с опозданием

Повреждение разводного железнодорожного моста в Ростовской области после удара беспилотника нарушило график движения 25 пассажирских поездов, включая составы, связывающие Нижний Новгород с Сириусом и Новороссийском.

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