Удар БПЛА повредил мост: 25 поездов идут с опозданием

Повреждение разводного железнодорожного моста в Ростовской области после удара беспилотника нарушило график движения 25 пассажирских поездов, включая составы, связывающие Нижний Новгород с Сириусом и Новороссийском.
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