360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Важно и то что тот кто всем этим управляет молчок по этой тематикеГанчев: все бесчи...
  • Дмитрий Gold
    Опять Москва, вторая пенсия, ветеран труда, ну а остальные обойдутсяСвыше 5 тысяч жит...
  • Виталий Кирпиченко
    На что, собственно, рассчитывали, начиная СВО? На то, что враг сложит знамёна с первым орудийным залпом и принесёт кл...Ганчев: все бесчи...

Суд рассмотрит жалобу главного кадровика Минобороны из-за данных о его семье

Суд рассмотрит жалобу главного кадровика Минобороны из-за данных о его семье

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, находящийся под следствием по делу о получении взятки, подал жалобу на то, что суд не уведомил его о ходатайстве следователя об истребовании данных о доходах его семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх