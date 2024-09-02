Суд рассмотрит жалобу главного кадровика Минобороны из-за данных о его семье

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, находящийся под следствием по делу о получении взятки, подал жалобу на то, что суд не уведомил его о ходатайстве следователя об истребовании данных о доходах его семьи.
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