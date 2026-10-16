Индия входит в число ключевых внешнеэкономических партнеров Татарстана. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями деловых кругов Индии в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «TIME».
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