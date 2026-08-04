Статья «Капнист. Всеобщая ябеда» представляет собой живую литературно-биографическую эссеистику о судьбе сатирика Василия Капниста: от его самоироничных эпиграмм и сатир, осмысляющих глупость и рабство эпохи Екатерины II, до создания комедии «Ябеда», где коррупция и судебное мздоимство показаны не как частный порок, а как фундаментальная система общественного устройства; автор прослеживает связь Капниста с кружком Николая Львова, показывает его украинский корень, зависимость свободы от прихоти монарха и парадоксальную актуальность «Ябеды» для понимания современной российской государственности и правосудия .