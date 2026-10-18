«Отключка Старлинка»: Бандеровские вояки объяснили, почему русские так быстро взяли Доброполье По оценке военных экспертов, ВС РФ контролируют город, но потребуется до двух недель для его полной зачистки Вечером 16 октября Валерий Герасимов на совещании с Владимиром Путиным неожиданно для многих военных экспертов заявил об освобождении Доброполья — одного из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении.