Число авиарейсов из Алматы в Доху увеличится вдвое

Рейсы в Катар будут выполняться два раза в день, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в комитете гражданской авиации, на постоянной основе ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов.
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