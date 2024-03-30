Эксперт объяснила, почему самозапрет на кредиты вряд ли будет работать в РФ

С января 2025 года россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу себе кредитов. Тем не менее такая мера вряд ли будет особенно популярна в РФ, заявила основатель международной онлайн-школы финансовой грамотности и онлайн-профессий deFIN Наталия Иванова в разговоре с «Газетой.