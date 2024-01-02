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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Пари НН» Жиянов отдан в аренду «Навбахору» до 30 ноября

Форвард «Пари НН» Жиянов отдан в аренду «Навбахору» до 30 ноября

Соглашение об аренде 22-летнего игрока атаки рассчитано до 30 ноября наступившего года. В текущем сезоне Жиянов провел 1 матч за «Пари НН».

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