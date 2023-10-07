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Русская весна

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Израиль перебрасывает танки Merkava и другую технике (ВИДЕО)

Израиль перебрасывает танки Merkava и другую технике (ВИДЕО)

Израиль перебрасывает танки Merkava и другую технике: Тель-Авив угрожает уничтожить Палестину Бои продолжаются в 22 населенных пунктах, тяжелая ситуация с заложниками сохраняется в кибуце Беэри и Офакиме, — заявление ЦАХАЛ.

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