Израиль перебрасывает танки Merkava и другую технике (ВИДЕО)

Израиль перебрасывает танки Merkava и другую технике: Тель-Авив угрожает уничтожить Палестину Бои продолжаются в 22 населенных пунктах, тяжелая ситуация с заложниками сохраняется в кибуце Беэри и Офакиме, — заявление ЦАХАЛ.
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