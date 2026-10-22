Больше всего Пушкинских карт оформили 17-летние — более 1,15 миллиона. С начала года по карте потрачено более 8 миллиардов рублей, из них 2,5 миллиарда — на билеты в кино.
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