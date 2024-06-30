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UDJ: воздушное пространство Украины контролируют самолеты-разведчики НАТО

UDJ: воздушное пространство Украины контролируют самолеты-разведчики НАТО

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/Eventfoto54 Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS следят за украинским воздушным пространством, осуществляя полеты над Польшей, сообщило британское издание UK Defence Journal.

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