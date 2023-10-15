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Шеремет: К плану Шредера по Украине следует добавить полную капитуляцию Киева

Шеремет: К плану Шредера по Украине следует добавить полную капитуляцию Киева

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Республики Крым Михаил Шеремет высказал свои соображения по возможному улучшению плана урегулирования украинского конфликта, ранее предложенного экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

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