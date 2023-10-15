Шеремет: К плану Шредера по Украине следует добавить полную капитуляцию Киева

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Республики Крым Михаил Шеремет высказал свои соображения по возможному улучшению плана урегулирования украинского конфликта, ранее предложенного экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии