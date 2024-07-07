Проводится процессуальная проверка после обрушения фасада здания в Вилючинске

В Камчатском крае начались проверки после обрушения здания по улице Победы в Вилючинске. Следствие стремится установить все обстоятельства произошедшего и оценить действия властей и владельцев здания по обеспечению безопасности.
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