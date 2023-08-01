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Петухов о сборах «Динамо»: «Тяжело, но в меру. Не заметил сверхнагрузок как раньше, когда если не вырвало, значит, тренировка была плохой»

В межсезонье нападающий перешел в московский клуб из «Барыса». «Я не так часто заходил в новую раздевалку, потому что редко менял команды.

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