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Болтон предупреждает о потенциальном кошмаре, который ждет США при победе Трампа на выборах 2024-го года

Болтон предупреждает о потенциальном кошмаре, который ждет США при победе Трампа на выборах 2024-го года

Болтон предупреждает о потенциальном кошмаре, который ждет США при победе Трампа на выборах 2024-го года Ирэн ОрлонскаяБывший советник национальной безопасности предупреждает — победа Трампа в 2024 году может поставить под угрозу существование НАТО.

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