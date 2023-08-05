Болтон предупреждает о потенциальном кошмаре, который ждет США при победе Трампа на выборах 2024-го года Ирэн ОрлонскаяБывший советник национальной безопасности предупреждает — победа Трампа в 2024 году может поставить под угрозу существование НАТО.