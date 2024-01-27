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Фигуристка Мишина: когда начинаешь думать о деньгах и медалях, сразу проигрываешь

Фигуристка Мишина: когда начинаешь думать о деньгах и медалях, сразу проигрываешь

Российская фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в парном катании с Александром Галлямовым, поделилась размышлениями о денежной мотивации спортсменов, отметив, что порой это может оказывать негативное влияние на атлетов.

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