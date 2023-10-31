Тренер "Крыльев Советов" Осинькин: проиграли "Зениту" из-за отсутствия мотивации

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что клуб проиграл петербургскому "Зениту" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России из-за отсутствия мотивации, передает "Спорт-Экспресс".
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