Северная Корея выступила против второй войны на полуострове

По мнению МИДа страны ее разжигают США и южные соседиВо время празднования 69-летия окончания боевых действий на полуострове, Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило своих южных соседей и США в разжигании второй корейской войны.
По мнению МИДа страны ее разжигают США и южные соседиВо время празднования 69-летия окончания боевых действий на полуострове, Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило своих южных соседей и США в разжигании второй корейской войны.
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