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Тульские новости

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Плату за ЖКХ в Тульской области проиндексируют на 9,8%

Плату за ЖКХ в Тульской области проиндексируют на 9,8%

Плату за ЖКХ в Тульской области проиндексируют на 9,8%, региональные власти могут повысить ее дополнительно, но не более чем на 2,1%.

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