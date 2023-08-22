PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS В Нижневартовске сотрудники местного УФМС очень тесно взаимодействовали с таджикской диаспорой - этнические русские вынуждены уступать очередь мигрантам.
РЕВИЗОРЫ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ЕДУТ НЕСПРОСТА? В СПЧ ТРЕБУЮТ ПРОВЕРИТЬ "ТОРГОВЛЮ" ПАСПОРТАМИ РОССИИ
Комментарии
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Андрей Павлов
А что касается конкретного, далеко не единичного, случая, то не смогли бы чиновники УФМС "работать" без контакта с полицией. Будь полиция там честной, лавочку бы давно прикрыли. Ну и администрация, куда ж без нее. Так что наверняка с шумом изымут конкретного чиновника, но структура останется. Законодательство надо менять в конкретную сторону, чтобы судьи (вот, о них забыл, а они в эту компанию тоже входят) судили по закону, а не как им удобно в рамках закона
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1 час.
лина любимцева
Может ХВАТИТ уже запускать мигрантов в Россию СОТНЯМИ ТЫСЯЧ и МИЛЛИОНАМИ?!! Вместе с семьями и их родителями?!! А может И КОАНАМИ?!! Развели коррупцию и преступность!!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Скорее всего, команда полиции не трогать мигрантов, исходит от вышестоящих органов. Самых-самых вышестоящих... Им же не иметь дело с мигрантами и не сталкиваться с ними на улицах...
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1 час.
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