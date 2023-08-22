РЕВИЗОРЫ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ЕДУТ НЕСПРОСТА? В СПЧ ТРЕБУЮТ ПРОВЕРИТЬ "ТОРГОВЛЮ" ПАСПОРТАМИ РОССИИ

Андрей Павлов

А что касается конкретного, далеко не единичного, случая, то не смогли бы чиновники УФМС "работать" без контакта с полицией. Будь полиция там честной, лавочку бы давно прикрыли. Ну и администрация, куда ж без нее. Так что наверняка с шумом изымут конкретного чиновника, но структура останется. Законодательство надо менять в конкретную сторону, чтобы судьи (вот, о них забыл, а они в эту компанию тоже входят) судили по закону, а не как им удобно в рамках закона