Обзор альбомов продолжается, начало ЗДЕСЬ , часть 2 - ЗДЕСЬ , 08. Hit To Death in the Future Head (1992) Продолжительность: Первоначально, 10 песен, 39:42; однако скрытый бонус-трек “Monster In Beast Jailbreak” в более поздних версиях добавляет 29:16 к общему времени исполнения 68:58.