“Улучшайзинг”, старость или диагноз? 10 сильных перемен внешности у звёзд

Если сравнивать фотографии “До” и “После” у этих звезд, перемены видны невооруженным взглядом. Как так вышло, что человек так сильно поменялся за короткий срок? Не всегда виной естественные процессы старения — кто-то решил “переделать себя” и пожалел, а других внезапно настигла коварная болезнь.