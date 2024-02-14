“Улучшайзинг”, старость или диагноз? 10 сильных перемен внешности у звёзд

Если сравнивать фотографии “До” и “После” у этих звезд, перемены видны невооруженным взглядом. Как так вышло, что человек так сильно поменялся за короткий срок? Не всегда виной естественные процессы старения — кто-то решил “переделать себя” и пожалел, а других внезапно настигла коварная болезнь.
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