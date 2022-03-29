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Баженов об уходе Айртона: «Потеря потерь для «Спартака». Не вижу, кем его заменить, игрока такого уровня точно нет»

Никита Баженов считает потерей потерь для «Спартака» возможный уход Айртона. «Уход Айртона – это потеря потерь для «Спартака».

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