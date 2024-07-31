Бородина вспоминает погибшего избранника — оставшегося молодым Нерушенко: «Я знаю, ты рад моим достижениям»

В нулевых у телеведущей был роман с солистом группы «Динамит» Леней Нерушенко. Поговаривали, что артист хотел сделать Ксении Бородиной предложение руки и сердца… Но жуткая трагедия, произошедшая в начале сентября 2005 года, не дала осуществиться планам.