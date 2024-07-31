НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Бородина вспоминает погибшего избранника — оставшегося молодым Нерушенко: «Я знаю, ты рад моим достижениям»

В нулевых у телеведущей был роман с солистом группы «Динамит» Леней Нерушенко. Поговаривали, что артист хотел сделать Ксении Бородиной предложение руки и сердца… Но жуткая трагедия, произошедшая в начале сентября 2005 года, не дала осуществиться планам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх