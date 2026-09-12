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Семак про 2:1 с «Локо»: «Заслуженная победа «Зенита» в непростом матче – мы больше создавали»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак подвел итоги матча 8-го тура Альфа ‑Банк РПЛ против « Локомотива » (2:1).

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