На юге РФ и Северном Кавказе в ближайшие дни пройдут дожди с мокрым снегом

Похолодание, которое наступило на юге России на этой неделе, сохранится в ближайшие дни. Оно будет сопровождаться дождями с мокрым снегом и плотным ветром, рассказала в субботу, 17 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.