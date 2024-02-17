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На юге РФ и Северном Кавказе в ближайшие дни пройдут дожди с мокрым снегом

На юге РФ и Северном Кавказе в ближайшие дни пройдут дожди с мокрым снегом

Похолодание, которое наступило на юге России на этой неделе, сохранится в ближайшие дни. Оно будет сопровождаться дождями с мокрым снегом и плотным ветром, рассказала в субботу, 17 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

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